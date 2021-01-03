كنو وعطيف يغيبان وجحفلي في عيادة الهلال

المواطن - مروة نبيل

غاب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد كنو، عبدالله عطيف ومحمد جحفلي عن المران الجماعي، اليوم الأحد؛ بسبب معاناتهم من إصابات مختلفة.

الإصابات تبعد ثلاثي الهلال:

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الثنائي محمد كنو وعبدالله عطيف غابوا عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم اليوم، بسبب الإنفلونزا.

وتواجد محمد جحفلي في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي؛ وذلك بسبب شعوره بآلام في العضة الضامة، حيث سيجري كشفًا، مساء اليوم، لتحديد البرنامج العلاجي ومدة غيابه عن الفريق.

الفريق في دوري محمد بن سلمان:

وتعادل الزعيم إيجابيًّا ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بالجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة الباطن، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من الفوز في 7 مباريات، والتعادل 3 مرات، وخسارة لقاء واحد.

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