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مباراة الهلال والنصر تشهد 3 تغييرات بتشكيلة العالمي
في كأس بيرين للسوبر السعودي

مباراة الهلال والنصر تشهد 3 تغييرات بتشكيلة العالمي

2021/01/29
الساعة 12:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مباراة الهلال والنصر تشهد 3 تغييرات بتشكيلة العالمي لاعبو العالمي - @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل
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1 تغييرات في تشكيلة العالمي
2 مباراة الهلال والنصر

تنتظر الجماهير مباراة الهلال والنصر المقرر إقامتها على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، مساء يوم غد السبت، في كأس بيرين للسوبر السعودي.

تغييرات في تشكيلة العالمي

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الهلال والنصر تغييرات عديدة في تشكيلة العالمي، حيث اعتمد المدير الفني الكرواتي ألين هورفات 3 تعديلات في التشكيل المتوقع البدء به.

وسيدفع هورفات بالنجم المغربي نور الدين أمرابط في مركز قلب الهجوم، بدلًا من عبدالرزاق حمدالله العائد حديثًا من الإصابة، حيث سيجلس هداف النصر على مقاعد البدلاء؛ لعدم جاهزيته الفنية والبدنية بشكل كامل.

وستكون ثاني التغييرات في تشكيلة العالمي خلال مباراة الهلال والنصر هي الاعتماد على سامي النجعي بدلًا من الدفع بالأرجنتيني بيتي مارتينيز، فيما سيشارك عبدالعزيز العلاوي كظهير أيسر بدلًا من المصاب عبدالرحمن العبيد، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

مباراة الهلال والنصر

وتحمل مباراة الهلال والنصر رقم 13 بين الفريقين في مواجهات الكؤوس بعيدًا عن مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للاعبي الأزرق، بعدما نجحوا من تحقيق الفوز 7 مرات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح في حالة انتهاء الوقت الأصلي في مباراة الهلال والنصر بالتعادل، حيث لن تكون هناك أشواط إضافية في كأس بيرين للسوبر السعودي، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الاجتماع الفني عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي السياق ذاته، تقرر أن يُدير مباراة كأس بيرين للسوبر السعودي 2021، الحكم الإيطالي الدولي دانيلي أورستو الذي تولى إدارة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

مباراة الهلال والنصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

 

 


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