محمد جحفلي يخضع لجلسة علاجية

المواطن - مروة نبيل

خضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد جحفلي، لجلسة علاجية، اليوم الاثنين، على هامش تدريبات الزعيم الجماعية.

محمد جحفلي يعود للتدريبات غدًا:

وغاب محمد جحفلي عن تدريبات الهلال، أمس الأحد، حيث تواجد في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، وذلك بسبب شعوره بآلام في العضلة الضامة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها جحفلي أوضحت حاجته لجلسة علاجية في موضع إصابته بالعضلة الضامة، حيث أجرى جلسة اليوم على أن يُشارك في التدريبات الجماعية، غدًا الثلاثاء.

على الصعيد الميداني، ركز الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو في مران اليوم على الجوانب الفنية والتكتيكية، وطبق عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم التدريب بمناورة فنية.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

وتعادل الزعيم إيجابيًّا ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بالجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة الباطن، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من الفوز في 7 مباريات، والتعادل 3 مرات، وخسارة لقاء واحد.

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