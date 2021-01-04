ميسي ونجوم Barcelona خارج التشكيل المثالي لعام 2020

المواطن - محمد سمعه

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وجميع لاعبي فريق Barcelona الإسباني خارج التشكيل المثالي لعام 2020 حسب رؤية الصحيفة.

وسيطر على التشكيل المثالي لعام 2020 حسبما ذكرت ” ليكيب” العديد من لاعبي بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا 2020 بجانب تواجد لاعب واحد من الدوري الإسباني وهو المدافع الإسباني سيرخيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.

خلو التشكيلة المثالية من أي لاعب من Barcelona

وجاء في تشكيل صحيفة ليكيب المثالي كل من: “مانويل نوير، سيرخيو راموس، فيرجيل فان دايك، ألفونسو ديفيز، ألكسندر أرنولد، تياجو ألكانتارا، جوشوا كيميش، كريستيانو رونالدو، كيفن دي بروين، نيمار دا سيلفا، روبيرت ليفاندوفسكي”.

وكان Barcelona فاز بصعوبة أمس الأحد على فريق هويسكا بهدف دون رد سجله اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

يذكر أن اسم ليونيل ميسي ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن نادي برشلونة وسط اهتمام كل من مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي بضم النجم الأرجنتيني.

أزمات كثيرة أجبرت ميسي على التفكير في الرحيل

وجاءت رغبة ميسي في الرحيل بسبب المشاكل الإدارية وعدم الاستقرار الفني الذي مر به البارشا في عهد جوزيب بارتوميو الرئيس السابق لنادي برشلونة.

وسيواجه Barcelona، فريق غرناطة في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

ويحتل نادي برشلونة حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بعد الفوز على فريق هويسكا.

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