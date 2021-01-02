هل يشمل دعم حساب المواطن مستفيد الضمان الاجتماعي بدون عقد إيجار؟

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع استفسار بشأن هل يشمل دعم البرنامج مستفيد الضمان الاجتماعي بدون وجود عقد إيجار؟

وقال البرنامج عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إنه في حال كان المستفيد “فردًا مستقلًّا” لابد من رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل (عقد إيجار موحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري- قطاع حكومي- خاص).

وأعلن البرنامج اليوم السبت، صدور نتائج الأهلية للدورة 38 (مخصص شهر يناير الجاري 2021)، حيث يمكن التحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا).

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ37، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 18 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 86 مليار ريال منها 638 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، أن 79% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1018 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 190 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58%، موضحًا أن 88% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 12% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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