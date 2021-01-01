هل ينضم إسلام سليماني إلى الشباب ؟

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم الجزائري الدولي إسلام سليماني بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الشباب يفاوض إسلام سليماني

وأكدت تقارير صحافية، أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان بدأت مفاوضاتها مع الجزائري الدولي إسلام سليماني، تمهيدًا لضمه من ليستر سيتي الإنجليزي خاصة أنه لا يُشارك مع الفريق بشكل مستمر.

وينتهي عقد سليماني صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الإنجليزي في يونيو 2021، الأمر الذي يسمح لنادي الشباب بالتفاوض لضمه خلال الفترة الحالية دون الرجوع لإدارة ناديه، لدخوله الفترة الحرة.

وتعمل إدارة الشباب برئاسة البلطان لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، أملًا في الظهور بشكل مميز والمنافسة على البطولات، وهو ما دفعها لضم لاعبين على مستوى عال وفي مقدمتهم، الأرجنتيني إيفر بانيغا.

الشباب هذا الموسم

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة بعد مرور 11 جولة، وذلك من الفوز في 5 مباريات والتعادل 4 مرات، وخسر مواجهتين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتعادل ذهابًا مع الاتحاد بنتيجة 1/1، ويستعد لمواجهة الإياب وسط طموحات بتحقيق الفوز والمنافسة على اللقب.

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