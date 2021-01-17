هوية الطاقم التحكيمي لـ مباراة السوبر السعودي

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق الكرة السعودية، مباراة كأس السوبر السعودي التي تُقام بين فريقي الهلال والنصر يوم 30 يناير الجاري على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وكشفت تقارير صحفية عن هوية الطاقم التحكيمي الذي يُدير مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر خلال الفترة المقبلة.

وستقوم لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بتعيين طاقم حكام إيطالي لإدارة لقاء السوبر يوم 30 يناير وفقًا لـ ” الرياضية”.

طاقم حكام السوبر السعودي يتواجد قبل المباراة بـ 3 أيام

وأكدت لجنة الحكام أن طاقم التحكيم الإيطالي سيكون من الفئة الأولى في إيطاليا، كما أضافت الصحيفة أن طاقم الحكام المكون من حكم الساحة والمساعدين وحكم الفيديو سيتواجدون في السعودية قبل المباراة بـ 3 أيام للخضوع في فترة الحجر الصحي الخاصة بـ فيروس كورونا.

وأشار حساب بطولة السوبر عبر “تويتر” إلى أن مباراة الهلال والنصر ستكون يوم 30 يناير المقبل، عند الساعة 8:15 مساء على إستاد الملك فهد الدولي، وعلق قائلًا: “اللحظة التي ينتظرها الكثيرون.. اللحظة التي تحبس الأنفاس، موعد مباراة كأس السوبر السعودي”.

لماذا يواجه الهلال النصر في السوبر ؟

وكان الهلال قد توج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، فيما حل النصر وصيفًا، كما وصلا إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتوج الزعيم باللقب، لتتكرر مواجهتهما مرة أخرى في كأس السوبر.

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