وفاة المذيع الأمريكي الشهير لاري كينج بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

توفي المذيع الأمريكي الشهير لاري كينج، اليوم السبت، بعد أيام قليلة من نقله إلى المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وكان لاري كينج تم نقله منذ أيام إلى مستشفى سيدرز سيناء الطبي؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.

مسيرة إعلامية متميزة:

يذكر أن لاري كينج هو إعلامي ومذيع ومقدم برامج أمريكي، ولد عام 1933، وعمل في شبكة “سي إن إن” الأمريكية لسنوات طويلة.

في عام 2010 انتقل لاري كينج للعمل في فضائية “روسيا اليوم”، حيث ظهر في برنامج أسبوعي.

وذاع صيت لاري كينج بسبب لقاءاته مع العديد من كبار رجال السياسة والحكم والفنانين وغيرهم من المسؤولين طوال تاريخه.

شارك الخبر