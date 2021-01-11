يوفنتوس يفقد ديبالا 20 يومًا

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب النجم الأرجنتيني باولو ديبالا عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس خلال الفترة المقبلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام ساسولو.

ديبالا يغيب للإصابة:

وكان ديبالا قد تعرض لإصابة قوية خلال أحداث الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد ساسولو، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر الملعب متأثرًا بإصابته؛ ويُشارك كولوسيفسكي بدلًا منه.

وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها ديبالا إصابته بدرجة منخفضة في الرباط الجانبي للركبة اليسرى، وسيظل بعيدًا عن الملاعب لفترة تتراوح بين 15 لـ20 يومًا، ما يعني غيابه عن مواجهتي إنتر ميلان ونابولي، وذلك وفقًا لشبكة “سكاي سبورت”.

وأضاف التقرير: “أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس سيكون في ورطة، حيث لا يمكنه ضم بدائل من فرق الشباب لتعويض ديبالا، لأن الفريق الأول يخضع للعزل الذاتي بعد أن ثبتت إصابة أليكس ساندرو وخوان كوادرادو وماتياس دي ليخت بفيروس كورونا”.

يوفنتوس هذا الموسم:

ولعب يوفنتوس ضد ساسولو، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، نجح اليوفي في تحقيق فوز هام بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس ضد إنتر ميلان في مباراة هامة ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، ثم سيواجه فريق نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي يوم 20 يناير الجاري.

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