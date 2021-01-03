3 مواجهات قوية غدًا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تُستكمل الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافساتها، يوم غد الجمعة، بـ3 مواجهات قوية، على أن تختتم مبارياتها، مساء السبت.

دوري محمد بن سلمان

وتنطلق مباريات الغد عند الساعة 3:20 عصرًا بمواجهة الباطن ضد الهلال على ملعب نادي الباطن، ويسعى الفريق السماوي لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة، فيما يطمح الزعيم لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز للحفاظ على الصدارة.

وقبل مباراة الباطن ضد الهلال، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، فيما يقع الفريق السماوي في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على القادسية عند الساعة 5:40 مساءً على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي، ويطمح الفريق القدساوي لتحقيق نتيجة إيجابية، فيما يسعى الراقي لخطف الثلاث نقاط وملاحقة الهلال على الصدارة.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

النصر يسعى لمواصلة انتصاراته

وتُختتم مباريات الغد بمواجهة النصر ضد العين عند الساعة 7:55 مساءً على ملعب مرسول بارك، ويطمح العالمي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، فيما يبحث الفريق العيناوي عن تحسين نتائجه.

ويقع العالمي في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة قبل مباراة النصر ضد العين، فيما يحتل الفريق العيناوي المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 10 نقاط.

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