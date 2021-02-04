أبرز أرقام رومارينيو وابن دبكة بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير البرازيلي رومارينيو والجزائري سفيان بن دبكة بشكل مميز مع الاتحاد والفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

رومارينيو يخطف الأنظار

وشارك البرازيلي رومارينيو في جميع المباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، ونجح في تسجيل 9 أهداف، وقام بصناعة 23 فرصة، وبلغت دقة تمريراته 85.1%.

ويسعى النجم البرازيلي للظهور بشكل مميز، وهز الشباك خلال مباراة الاتحاد والفتح اليوم، خاصة أنه يحلم بحصد لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويفصله هدف واحد عن الصدارة التي يحتلها فابيو أبرو “الباطن” وستراندبيرج “أبها”.

ابن دبكة يتألق

على الجانب الآخر، يُعد سفيان بن دبكة من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعول عليه الجماهير كثيرًا في تحسين النتائج خلال الفترة المقبلة.

وخاض النجم الجزائري ابن دبكة 12 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح هذا الموسم، ونجح في تسجيل 6 أهداف، وقام بصناعة 16 فرصة تهديفية، وبلغت دقة التمرير 80.7%، وذلك وفقًا لإحصائية “دوري بلس”.

مباراة الاتحاد والفتح اليوم

وتُقام مباراة الاتحاد والفتح اليوم عند الساعة 6:50 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الاتحاد والفتح اليوم، يحتل النموذجي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.







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