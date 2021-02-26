أضرار الجوال على نظر الأطفال 

المواطن- محمد داوود- جدة

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دعا استشاري طب عيون الأطفال الدكتور غسان الحلبي، بضرورة تشخيص عيون الأطفال عند ملاحظة تقريبهم لجهاز الجوال لمسافات قريبة من أعينهم، إذ يكون هذا الفعل مؤشرًا لوجود ضعف في البصر.

فرك العين المتكرر:

وقال في تصريحات إلى “المواطن“: إن الأخطاء الانكسارية للعين تعتبر هي السبب الأكثر انتشارًا لمشاكل الرؤية بين الأطفال اليافعين والمراهقين، حيث يجب عدم تجاهل أي ملاحظة تتم رصدها خصوصًا عند التحديق أو إمالة الرأس لرؤية أفضل، أو عند فرك العين المتكرر، أو حدوث حساسية للضوء أو الدموع المفرطة عند التعرض للإضاءة، أو إغلاق عين واحدة للقراءة ومشاهدة الجوال أو رؤية أفضل، والشكوى من الصداع أو ألم العيون.

درجات ضعف النظر:

ولفت إلى أن هناك درجات لضعف النظر عند الأطفال وهي:

⁃ قصر النظر، يعاني الطفل من صعوبة في رؤية الأشياء البعيدة؛ وذلك بسبب مشكلة قصر النظر، ومن الممكن علاجها باستخدام النظارات الطبية، أو العدسات اللاصقة.

⁃ طول النظر، وفي هذه الحالة يعاني الطفل من صعوبة رؤية الأجسام القريبة بوضوح وهو عكس قصر النظر، ويتم حلها بنفس الطرق السابقة.

⁃ العين الكسولة، قد يعاني بعض الأطفال من ضعف النظر في إحدى العينين؛ وذلك بسبب ضعف التنسيق بين الدماغ والعين، وتعالج هذه المشكلة عن طريق استخدام بعض القطرات، أو وضع رقع خاصة بالعين.

⁃ تدلي الجفون، ويمكن حل هذه المشكلة من خلال الخضوع لبعض العمليات الجراحية الخاصة بتصحيح المشكلة كي يستطيع الطفل الرؤية بوضوح.

⁃ ضعف البصر القشري، ويحدث نتيجة وجود خلل في الجزء الخاص بالرؤية في الدماغ، مما يترتب عليه ضعف دائم أو مؤقت في النظر، ومن الممكن أن ينتج عن نقص الأكسجين الذي يصل إلى الدماغ، أو التعرض لضربة قوية في الرأس.

النظارات أفضل علاج:

وأكد الحلبي أن النظارات تعتبر الطريقة التقليدية لعلاج ضعف النظر عند الأطفال، فهي تساعد على وضوح الرؤية، إذ تتعدد أنواع النظارات منها ما يناسبهم، ومنها ما يناسب الكبار أو الشباب، وهناك أشكال أنيقة تستخدم في علاج النظر وللموضة وهناك أنواع تناسبهم وأنواع تصلح لممارسة الرياضة.

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