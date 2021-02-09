استشاري لـ”المواطن “: اللاءات الخمسة ستحجم نشاط كورونا

المواطن- محمد داوود- جدة

أكد استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور ياسر إبراهيم، أن اتباع قاعدة اللاءات الخمسة سيكون لها أثر إيجابي في تحجيم نشاط فيروس كورونا ومنع انتشاره من قبل أفراد المجتمع بعد استمرار تزايد الحالات الجديدة والحالات الحرجة والوفيات.

فيروس ينتشر بسرعة

وبين لـ”المواطن“، أن الإصابات التي سجلت خلال الفترة الأخيرة وأرجعتها الصحة إلى تساهل وتراخي بعض أفراد المجتمع ساعد على انتشار الفيروس، إذ إنه معروف طبيًا أن الفيروسات تبحث عن أي ثغرات حتى تتغلغل في أجساد البشر، وفي فيروس كورونا نجد أن أهم خاصية هي سرعة انتشاره وهذا يتحقق له بوجود ثغرات يتمكن من خلالها الدخول في أجساد البشر.

تطويق نشاط كورونا

واستدرك الدكتور إبراهيم بقوله : تطبيق قاعدة اللاءات الخمسة (لا تصافح، لا تعانق، لا تنزع الكمامة، لا تهمل غسل اليدين، لا تحضر التجمعات) مهمة جدًا خلال هذه الفترة ليس فقط من أجل الحد من رصد الإصابات الجديدة بل لتطويق نشاط الفيروس ومحاصرته، فالدراسات أثبتت قوة هذا الفيروس في الانتشار، وبالتالي فإنه يجب على كل فرد في المجتمع أن يدرك التحديات التي يواجهها العالم بأكمله بسبب هذه الجائحة، وأهمية وضرورة الإدراك بالمسؤولية الوطنية نحو المجتمع بتطبيق التدابير الاحترازية والالتزام بالوصايا الصحية لمنع التعرض لعدوى كورونا.

أهمية التطعيم الوقائي

وخلص الدكتور إبراهيم إلى القول، إن أخذ التطعيم الوقائي هو جزء من منظومة مواجهة كورونا خلال هذه الفترة، إذ يجب مع ذلك ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي وغسل اليدين وتجنب التواجد في أماكن الازدحام، وعدم تنظيم أي احتفالات منزلية، وتتضاعف المسؤولية أكثر نحو كبار السن والأطفال.







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