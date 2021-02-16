المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تم اكتشاف نوع جديد من فيروس كوفيد في بريطانيا، وقال العلماء إن هناك ما لا يقل عن 32 حالة أُصيبوا بها، واصفين إياها بـ المقلقة.

ويأتي ذلك وسط قلق بشأن العديد من المتغيرات الجديدة لـ كوفيد التي انتشرت في المملكة المتحدة منذ نهاية عام 2020، حيث ظهرت 3 متغيرات للسلالة المعروفة باسم كينت B1.1.7 وجنوب إفريقيا B.1.351 والبرازيل P.2.

النوع الجديد مشابه لـ كينت

ووصف الباحثون في جامعة إدنبرة، أحدث نوع تم اكتشافه بأن له أوجه تشابه مع سلالة كينت، ولكن مع العديد من الطفرات الإضافية، إحدى هذه الطفرات هو طفرة E484K، الموجودة أيضًا في المتغيرات الجنوب إفريقية والبرازيلية.

وهذه الطفرة تتسبب في حدوث تغيير في بروتين السنبلة، ذلك الموجود على السطح الخارجي للفيروس، والذي يلعب دورًا مهمًا في مساعدة الفيروس على دخول الخلايا البشرية وكذلك استجابة الجهاز المناعي لها.

وأظهرت الدراسات المبكرة أن طفرة E484K أكثر قدرة على الاختباء من الأجسام المضادة التي تقتل الفيروس.

توزيع المتغيرات حول العالم

تم اكتشاف المتغيرات السابقة (كينت وجنوب إفريقيا والبرازيل) في 10 دول بما في ذلك الدنمارك والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وأستراليا، كما تم تحديد أكثر من 100 حالة إصابة به على مستوى العالم، وفقًا لتقرير جامعة إدنبرة.

ولم يصف باحثو إدنبرة ما إذا كان البديل الجديد يسبب أعراضًا مختلفة أو مرضًا أكثر شدة أو أكثر عدوى.

فيروس كوفيد في بريطانيا

ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 4,047,843 حالة، لتصبح بذلك الدولة الخامسة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وتُوفي 117,396 شخصًا بينما تعافى 2,190,406 شخصًا، وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 109,751,117 شخصًا، وتُوفي 2,420,616 شخصًا، بينما تعافى 84,310,929 شخصًا.

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