الكشف عن حكام الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث تُقام 5 مواجهات اليوم.

مباريات الجولة الـ21

وتنطلق مباريات الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى عند الساعة 3:35 مساءً بمواجهة هجر ضد أُحد، ويحل النهضة ضيفًا على البكيرية، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم نظيره الطائي، ويواجه عرعر فريق الجيل، ويلعب الثقبة مع العدالة.

وتُستكمل مواجهات الجولة الـ21، مساء يوم غد الأربعاء، حيث يلعب الدرعية مع الساحل، ويواجه الفيحاء فريق الكوكب، ويُلاقي نجران نظيره الشعلة، ويحل جدة ضيفًا على الجبلين، ويستضيف الخليج فريق النجوم.

حكام مباريات دوري الدرجة الأولى

ويُدير مباراة هجر وأُحد في دوري الدرجة الأولى، عبدالله الشهري، ويُعاونه محمد المطرودي وحسام الحبيب، وعبدالله زربان حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء البكيرية والنهضة، عبدالرحمن السلطان، ويُساعده عبدالرحمن الأسمري وعبدالله آل مداد، والحكم الرابع مشاري الشمري.

ومن المُقرر أن يُدير شكري الحنفوش مباراة الطائي ضد الحزم، ويُعاونه سعد السبيعي وميثم جاسم الدليم، والحكم الرابع ميثم علي الدليم، فيما يقود حسين أبو شاهين، لقاء عرعر والجيل، ويُساعده ناصر الفايدي وأحمد الودعاني، وفريح الجلعود حكمًا رابعًا.

وسيقود الحكم نصر اللو كابيروف مباراة الثقبة والعدالة، ويُساعده حسين البراهيم وماجد الحربي، وسايودجون زين الدينوف حكمًا رابعًا، ويُدير أحمد البركاتي مواجهة الدرعية والساحل، ويُعاونه حسين البراهيم وماجد الحربي، والحكم الرابع سلطان العكيري.

وعُين حسن الحبيب حكمًا لمباراة لفيحاء والكوكب، ويُساعده حسن العاقول وعلي كريري، وتركي الخضير حكمًا رابعًا، ويُدير إبراهيم الأصيل لقاء نجران والشعلة، ويُعاونه سعيد آل مهدي وحسن آل سلام، ومشعل الشهري حكمًا رابعًا.

وسيكون محمد الهويش حكمًا لمباراة الجبلين وجدة، ويُساعده سامي العرفج ومحمد الونيان، ونادر الحربي حكمًا رابعًا، ويقود نصر اللو كابيروف مواجهة الخليج والنجوم، ويُعاونه أكمل بوريف وسيدكزود كوشرافي، وسايودجون زين الدينوف حكمًا رابعًا.

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