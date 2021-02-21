النصر يواصل استعداداته لمواجهة الهلال

المواطن - مروة نبيل

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أداء تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الهلال.

النصر يواصل الاستعداد:

وانطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بتمارين لياقية متنوعة، بدأها المدير الفني الكرواتي ألين هورفات بالجري حول الملعب، لرفع اللياقة البدنية للاعبين.

وركز هورفات على الجوانب التكتيكية المختلفة خلال مران اليوم، قبل أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم الحصة التدريبية بمناورة أُجريت على كامل مساحة الملعب.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في الظهور بشكل مميز خلال ديربي الرياض، وتحقيق نتيجة إيجابية، لمصالحة الجماهير بعد تذبذب المستوى مؤخرًا، وتلقى هزيمتين ضد الشباب والقادسية.

ديربي الرياض في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل ديربي الرياض المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

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