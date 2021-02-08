بانيغا الأفضل في الشباب لشهر يناير

المواطن - مروة نبيل

حصل الأرجنتيني إيفر بانيغا على جائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال شهر يناير الماضي، بعد تألقه اللافت خلال المواجهات الماضية.

بانيغا يتوج بجائزة الأفضل

وأجرى حساب نادي الشباب الرسمي على موقع “انستقرام”، استفتاءً جماهيريًّا بشأن اللاعب الأفضل في الفريق الأول لكرة القدم خلال شهر يناير، وتفوق إيفر بانيغا على زميليه كريستيان جوانكا وسيبا.

ونشر نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للأرجنتيني بانيغا وهو يتسلم جائزة ليث الشهر، بالإضافة إلى مكافأة مالية، موجهًا شكره إلى الجماهير على اختياره.

وانضم الأرجنتيني بانيغا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من إشبيلية الإسباني، وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية سريعًا، وبات واحدًا من أبرز اللاعبين.

نادي الشباب يخطف الأنظار

ونجح نادي الشباب في الظهور بشكل مميز ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، ليحقق فوزًا كبيرًا برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع نادي الشباب رصيده إلى 35 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف، و5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثالث، ولكنه يمتلك مباراة مؤجلة ضد العين سيخوضها، يوم غد الثلاثاء.







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