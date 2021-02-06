ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد ختام الجولة الـ17

المواطن - محمد سمعه

صعد نادي الشباب للمركز الأول في ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز العريض على نادي الرائد برباعية لهدف ضمن مباريات الجولة الـ17.

واختُتمت مباريات الجولة الـ17 اليوم السبت بمباراتين حيث تعادل ضمك مع نادي القادسية بهدفين لكل فريق، بينما فاز الشباب على الرائد برباعية لهدف.

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الـ17:

وصعد الشباب لصدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، ويأتي النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، أما الهلال فيتواجد بالمركز الثالث برصيد 30 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، ويأتي التعاون خامسًا برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد النصر سادسًا برصيد 24 نقطة.

أما نادي الاتفاق فيتواجد بالمركز السابع برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد أبها بالمركز الثامن برصيد 24 نقطة.

ويحتل القادسية المركز التاسع في ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، أما نادي الوحدة فيتواجد بالمركز العاشر برصيد 21 نقطة.

ضمك بالمركز قبل الأخير بـ ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وأتى الفيصلي في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة في ترتيب دوري محمد بن سلمان، بينما يتواجد الرائد في المركز الثاني عشر، والفتح في المركز الثالث عشر، أما الباطن ففي المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، بينما ضمك بالمركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، أما العين فيتواجد بالمركز الـ16 والأخير برصيد 13 نقطة.

يذكر أن الهلال سيحل ضيفًا على العين في الجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين، بينما يلعب الفتح مع النصر يوم الثلاثاء المقبل في نفس الجولة.







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