تشيلسي ينتفض مع توخيل بعد 5 مباريات

المواطن - مروة نبيل

تحسن أداء تشيلسي مع المدير الفني الألماني توماس توخيل، وظهر الفريق الأول لكرة القدم بشكل أفضل ليتقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

إقالة لامبارد وتعيين توخيل بدلًا منه

وكان نادي تشيلسي قد أعلن، نهاية الشهر الماضي، عن إقالة فرانك لامبارد من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم، في ظل تراجع الأداء والنتائج هذا الموسم، وتعيين توخيل بدلًا منه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وترك لامبارد البلوز؛ وهو يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 29 مباراة من الفوز في 8 مباريات والتعادل 5 مرات، وخسر 6 لقاءات، وسجل 33 هدفًا، واهتزت شباكه 23 مرة.

تشيلسي ينتفض

ونجح توخيل في قيادة تشيلسي لحصد 13 نقطة خلال أول 5 مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليُعيد نفس ما قام به المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في أول 5 لقاءات أيضًا، قبل أن يقوده للتتويج بلقب البريميرليج 3 مرات خلال حقبتين.

وصرح توخيل أنه يستهدف إنهاء الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم في أول 4 مراكز، وبالفعل خطف تشيلسي المركز الرابع بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد بالأمس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلق توخيل قائلًا: ” هناك الكثير من الفرق خلفنا وتطاردنا، التحدي كبير لأنه يتبقى الكثير جدًا من المباريات، كل مباراة صعبة وسنواصل القتال.. هذه مسيرة جيدة حتى الآن لكن الطريق لا يزال طويلا أمامنا”.

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