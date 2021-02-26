تغريدات صفوان السويكت أمام لجنة الانضباط

المواطن - مروة نبيل

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يبدو أن تعليق رئيس نادي النصر، صفوان السويكت على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم لن يمر دون عقوبة.

صفوان السويكت أمام الانضباط

وأكد الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن لجنة الانضباط والأخلاق قد رصدت تغريدات صفوان السويكت، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تصدر قرارًا انضباطيًا في حقه.

وكان صفوان السويكت قد انتقد قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بشأن الأحداث التي صاحبت مباراة الشباب والنصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدًا التصعيد والتوجه إلى النيابة العامة.

وقال: “إساءات لفظية وتجريح واتهام في الذمم وتشهير أمام الملأ وتعدٍ على السمعة الشخصية وتأليب للرأي العام وإساءة لوجه الرياضة السعودية داخليًا وخارجيًا ومخالفة صريحة لجميع المواد النظامية، وفي النهاية عقوبة مخففة جدًا! تمخض الجبل فولد فأرًا.. عجبي والله”.

وتابع صفوان السويكت تغريداته عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “الأمل بالله ثم في النيابة العامة والمحكمة الجزائية في إحقاق الحق والأخذ بحق المظلوم”.

الانضباط تُعاقب البلطان وسيبا وحسين عبدالغني

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق عقوباتها، مساء أمس الخميس، بشأن أحداث مباراة الفريقين، حيث تم منع رئيس نادي الشباب خالد البلطان من الدخول إلى الملعب في 3 مباريات، وتغريمه 40 ألفًا، وغرمت نجم فريقه، سيبا 200 ألف ريال وإيقافه مباراتين.

كما أوقفت لجنة الانضباط المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، حسين عبدالغني مواجهتين وغرمته 40 ألفًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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