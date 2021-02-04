تناول الشاي الأخضر والقهوة يحدان من الوفاة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توصلت دراسة إلى أن تناول كوب من الشاي الأخضر أو القهوة كل يوم يمكن أن يحد من خطر الوفاة بالأزمات القلبية أو السكتات الدماغية.

فوائد الشاي الأخضر

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قام باحثون من جامعة أوساكا اليابانية بتحليل بيانات أكثر من 46 ألف مشارك تتراوح أعمارهم بين 40 و 79 عامًا، وقد طُلب من المتطوعين ملء استبيانات حول نمط الحياة والتاريخ الطبي والنظام الغذائي، بما في ذلك استهلاك الشاي الأخضر والقهوة، ثم تابع الباحثون مع المشاركين بعد حوالي 20 عامًا.

وبالمقارنة مع الأشخاص الذين نادرًا ما يشربون الشاي الأخضر، فإن أولئك الناجين من السكتات الدماغية الذين يتناولون سبعة أكواب على الأقل يوميًا لديهم فرصة أقل بنسبة 62 في المائة للوفاة، كما وجدت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين يشربون فنجانًا واحدًا من القهوة يوميًا كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 22 في المائة إذا أصيبوا بسكتة دماغية مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

تأثير الشاي الأخضر

وقالت الدراسة إنها كانت قائمة على الملاحظة الخاصة بالمشاركين، في الوقت الذي سعى فيه الباحثين لتحديد آثار تناول الشاي الأخضر والقهوة بعد النجاة من السكتة الدماغية أو النوبة القلبية.

كما فحصت الأبحاث السابقة فوائد الشاي الأخضر والقهوة على صحة القلب لدى الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان، ولكن هذه الدراسة كانت قادرة أيضًا على فحص الحالات لدى أولئك الذين يعانون من حالات موجودة مسبقًا.







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