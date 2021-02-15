تناول الطعام قبل التمرين يساعد على فقدان الوزن

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، أحدها أنه لا يمكنك تناول الطعام قبل القيام بأي نشاط بدني.

تناول الطعام قبل التمرين

وفي هذا، قال أخصائي تغدية تحدث حصريًا إلى صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية إن تناول الطعام قبل التمرين مباشرة قد يسبب لك تقلصات، لكن تناول الطعام قبل حوالي ساعتين من التمرين ضروري لفقدان الوزن.

ويل جيرلنج هو أخصائي تغذية رياضية عمل مع العديد من الرياضيين، بالإضافة إلى بعض المشاهير، وقد تحدثت عن أهم النصائح حول النظام الغذائي واللياقة البدنية، بما في ذلك سبب أهمية تناول الطعام قبل ممارسة الرياضة.

وقال ويل إن البروتين والكربوهيدرات من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم؛ ليكون قادرًا على الحفاظ على الطاقة خلال فترة النشاط البدني، وأوضح أن الجسم بالتأكيد يحتاج إلى تناول الكربوهيدرات قبل التمارين التي يمكن أن تستمر أكثر من ساعة ونصف.

فائدة الكربوهيدرات

وأضاف أن تناول الكربوهيدرات خلال ساعتين إلى أربع ساعات قبل التمرين، أو قبل ذلك إذا كان التدريب في وقت الصباح فكرة جيدة، فيما أوضح أن تناول الطعام قبل التمرين ضروري لتحقيق أقصى استفادة من هذا النشاط البدني.

وقال: “يجب التأكد من أن هناك طاقة كافية في الجسم للاستمرار في أداء التمارين عالية الكثافة، وأضاف خبير التغذية الرياضية: “لا فائدة من ممارسة تمارين عالية الكثافة دون وجود طاقة في الجسم، فيما أشار إلى أن تناول الكربوهيدرات مسبقًا يعني أنه يمكن ممارسة التمرين بشكل جيد وبذل جهد أكبر.

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