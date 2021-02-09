تناول القهوة يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يمكن أن يقلل فنجان واحد من القهوة المحتوية على الكافيين يوميًّا من خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل، بنسبة تصل إلى 12%، وفقًا لنتائج بحث علمي جديد أبرزته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

فوائد القهوة:

ووجد الخبراء الأمريكيون أن زيادة استهلاك القهوة المحتوية على الكافيين مرتبط بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل، كما تضاف النتائج إلى مجموعة كبيرة من الأدلة على أن للقهوة بالفعل فوائد صحية طالما أنها لا تستهلك بكميات كبيرة أو مع وفرة من السكر والقشدة.

في حين أن الدراسة لم تبحث في السبب وراء الارتباط، يقترح الباحثون أن مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة قد تساعد في تقليل الالتهاب والحماية من الأمراض، بينما يعتبر عامة الناس أن القهوة والكافيين ضاران بالقلب؛ لأن الناس يربطونهما بخفقان القلب وارتفاع ضغط الدم وما إلى ذلك.

مخاطر كثرة شرب القهوة:

في عام 2019، وجدت دراسة أجرتها جامعة جنوب أستراليا أن شرب أكثر من ستة أكواب في اليوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 22%، بينما في العام السابق، كشفت أبحاث الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن شرب ثلاثة أكواب من القهوة يوميًّا يمكن أن يقلل من مخاطر أمراض القلب بنسبة 13 في المائة، وأن ما يصل إلى ستة أكواب يوميًّا آمن.

قال بيني إم كريس إثيرتون، أستاذ التغذية في كلية الصحة والتنمية البشرية بجامعة ولاية بنسلفانيا: يمكن أن تكون القهوة جزءًا من نمط غذائي صحي إذا استهلكت بدون سكر مضاف ومنتجات الألبان عالية الدسم مثل الكريمة.







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