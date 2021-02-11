توتنهام يُودع كأس الاتحاد الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

ودع الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير، بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة من فريق إيفرتون بخماسية مقابل أربعة أهداف ضمن منافسات دور ثمن النهائي في البطولة.

الشوط الأول من مباراة توتنهام وإيفرتون:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بشكل مثير للغاية، حيث تمكن السبيرز من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب دافينسون سانشيز بالدقيقة الثالثة من الشوط الأول، ثم عاد إيفرتون وتعادل عبر اللاعب دومينيك كالفيرت بالدقيقة الـ36.

ولم يستسلم إيفرتون وأضاف الهدف الثاني عبر اللاعب ريتشارليسون بالدقيقة الـ38، ثم سجل سيغوردسون الهدف الثالث لإيفرتون بالدقيقة الـ43، ونجح بعدها اللاعب إيريك لاميلا في تقليص الفارق بالهدف الثاني للسبيرز بالدقيقة الخامسة والأربعين.

أحداث الشوط الثاني من اللقاء:

وفي الشوط الثاني سجل سانشيز الهدف الثالث لـ توتنهام بالدقيقة الـ58 ثم تواصلت الإثارة ليسجل إيفرتون الهدف الرابع بالدقيقة الـ69، وعاد بعدها هاري كين ليُضيف الهدف الرابع بالدقيقة الـ83 للفريق اللندني.

وفي الشوط الإضافي الأول، باغت البرازيلي بيرنارد، فريق توتنهام مُحرزًا الهدف الخامس لإيفرتون بالدقيقة الـ97.

وفشل السبيرز في إحراز الهدف الخامس، ليتأهل إيفرتون لدور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي “كأس إنجلترا”.

يذكر أن السبيرز سيواجه فريق مانشستر سيتي يوم السبت المقبل 13 فبراير في الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2020/ 2021.

ويحتل نادي توتنهام هوتسبير حاليًّا المركز الثمن في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة.







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