حكام مباراتي اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم المؤجلتان من الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباراتي اليوم

ويُدير عبدالله الحربي مباراة العين ضد الهلال على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية، ويُساعده خلف الشمري ومحمد الشهري، والحكم الرابع ممدوح آل شهدان، وحكم الفيديو تركي الخضير، ويُساعده محمد العرمطي.

ويقود خالد الطريس مباراة الفتح ضد النصر على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويُساعده ياسر السلطان ومحمد وزي، والحكم الرابع سلطان العكيري، وعبدالله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده مؤيد المسجن.

وتم تأجيل مباراتي الهلال والنصر في الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب خوضهما مواجهة كأس السوبر السعودي، والتي انتهت بفوز العالمي بثلاثية وتتويجه باللقب للمرة الثانية على التوالي.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراتي اليوم المؤجلتين، كالتالي؛ الشباب في الصدارة بـ35 نقطة، وبفارق نقطتين الأهلي، ثم الهلال بـ30 نقطة، يليه الاتحاد بـ28 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس برصيد 25 نقطة، ثم النصر بـ24 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق وأبها أصحاب المركزين السابع والثامن، وحل القادسية تاسعًا برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن الوحدة.

ويتواجد الفيصلي في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، يليه الفتح بـ18 نقطة، ثم الباطن برصيد 17 نقطة، ويحتل ضمك المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع العين متذيل جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.







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