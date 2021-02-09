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حكام مباراتي اليوم في دوري محمد بن سلمان
المؤجلتان من الجولة الـ16

حكام مباراتي اليوم في دوري محمد بن سلمان

2021/02/09
الساعة 3:05 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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حكام مباراتي اليوم في دوري محمد بن سلمان فريق الهلال - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل
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1 حكام مباراتي اليوم
2 ترتيب دوري محمد بن سلمان

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم المؤجلتان من الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباراتي اليوم

ويُدير عبدالله الحربي مباراة العين ضد الهلال على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية، ويُساعده خلف الشمري ومحمد الشهري، والحكم الرابع ممدوح آل شهدان، وحكم الفيديو تركي الخضير، ويُساعده محمد العرمطي.

العين والهلال
جانب من مباراتهم السابقة

ويقود خالد الطريس مباراة الفتح ضد النصر على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويُساعده ياسر السلطان ومحمد وزي، والحكم الرابع سلطان العكيري، وعبدالله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده مؤيد المسجن.

النصر
مباراة الفريقين السابقة

وتم تأجيل مباراتي الهلال والنصر في الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب خوضهما مواجهة كأس السوبر السعودي، والتي انتهت بفوز العالمي بثلاثية وتتويجه باللقب للمرة الثانية على التوالي.

 

دوري محمد بن سلمان
حكام مباراتي اليوم – المصدر @saudiFF

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراتي اليوم المؤجلتين، كالتالي؛ الشباب في الصدارة بـ35 نقطة، وبفارق نقطتين الأهلي، ثم الهلال بـ30 نقطة، يليه الاتحاد بـ28 نقطة.

الشباب
فريق الشباب – المصدر spl

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس برصيد 25 نقطة، ثم النصر بـ24 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق وأبها أصحاب المركزين السابع والثامن، وحل القادسية تاسعًا برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن الوحدة.

ويتواجد الفيصلي في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، يليه الفتح بـ18 نقطة، ثم الباطن برصيد 17 نقطة، ويحتل ضمك المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع العين متذيل جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نادي الفيصلي
لاعبو الفيصلي – المصدر موقع دوري المحترفين الرسمي

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