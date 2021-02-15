خالد يوسف يعلن تعافيه من فيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلن المخرج خالد يوسف، تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به مؤخرًا، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال خالد يوسف، “بفضل كرم ربنا وعطفه وبفضل دعوات المخلصين لم أشعر بأي معاناة من كورونا وعملت المسحة وطلعت سلبية ومرت بسلام”.

ومع نهاية شهر يناير الماضي أعلن المخرج خالد يوسف، إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

خالد يوسف ونتيجة فحص كورونا

وقال خالد يوسف، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي : “استلمت الآن نتيجة فحص كورونا، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، قعدت أنا على نفسي أني طول الوقت على سفر ولم أصب بكورونا، وأديني بعد طول صمود أصبت بالفيروس”.

وأضاف خالد يوسف “الحمد لله لا أشعر بأي أعراض من اللي بيقولوا عليها، دعواتكم أن تمر بسلام ودعواتكم لشقيقي الذي ما زالت حالته حرجة”.

حالته مستقرة ولا يشعر بأعراض

وحرص خالد يوسف، على طمأنة جمهوره على حالته الصحية، بعد إعلان إصابته بكورونا، مؤكدا أن حالته مستقرة ولا يشعر بأي أعراض للفيروس.

وتابع “لم أتمكن من الرد على آلاف الاتصالات والرسائل والتعليقات، التي غمرتني بمحبة وود، أرجو أن أستحقه، ممتن لكم جميعًا على كرمكم في دعمي نفسيًا للتغلب على هذا الفيروس اللعين”.

وأضاف خالد يوسف “أحب أن أطمئنكم أنني بخير، وليست لدي أي أعراض، ولا أشعر بأي شيء طرأ على صحتي وسعيد، وأنا أقول لكم إن محبتكم وتمنياتكم، هي أكبر دافع لي، كي أهزم فيروس كورونا، ولا أجعله ينتصر على إرادتي وجسدي، ولله الأمر من قبل ومن بعد”.

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