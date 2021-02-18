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خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الاتفاق المُحتسبة ضد الهلال
الحكم السنغالي أوقف قرار نهاية المباراة لاحتسابها

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الاتفاق المُحتسبة ضد الهلال

2021/02/18
الساعة 11:20 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الاتفاق المُحتسبة ضد الهلال ركلة جزاء الهلال والاتفاق
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية
1 الزعيم يصعد للوصافة
2 جوميز الأكثر تسجيلًا لـ الهلال بدوري المحترفين

حسم الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد، صحة قرار احتساب الحكم السنغالي لركلة جزاء لنادي الاتفاق ضد الهلال بالدقيقة الـ93 في مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الأزرق بثلاثية مقابل هدف.

وتحدث الزيد للقنوات الرياضية السعودية قائلًا: “قرار غير صحيح من الحكم باحتساب ركلة جزاء على الأزرق بالدقيقة الـ93، لأن الكرة جاءت ليد ياسر الشهراني وليس العكس، لذلك القرار غير صحيح”.

الزعيم يصعد للوصافة

وأصبح رصيد الأزرق بعد الفوز 36 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، أما الاتفاق فتجمد رصيده عند 27 نقطة بالمركز السادس.

يذكر أن الزعيم سيواجه جاره النصر في قمة الجولة العشرين من دوري المحترفين مساء يوم الثلاثاء المقبل، بينما يواجه الاتفاق فريق الفتح، أيضًا يوم الثلاثاء المقبل.

وفي وقت سابق، حقق اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال إنجازًا فريدًا له بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما سجل ثنائية في شباك نادي الاتفاق مساء اليوم الخميس.

جوميز الأكثر تسجيلًا لـ الهلال بدوري المحترفين

وأصبح جوميز أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع الهلال في تاريخ دوري المحترفين برصيد 62 هدفًا، متفوقًا على اللاعب ياسر القحطاني نجم الهلال السابق الذي أحرز 61 هدفًا.

وكان جوميز عانى من الانتقادات مؤخرًا، قبل أن يتمكن من تسجيل هدفين في شباك نادي الاتفاق، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

 


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