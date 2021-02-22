دوري محمد بن سلمان: الرائد يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في أبها

المواطن - محمد سمعه

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استعاد فريق الرائد، ذاكرة الانتصارات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز على أبها عصر اليوم بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة العشرين.

أحداث مباراة الرائد وأبها

وافتتح اللاعب المغربي محمد فوزير، الأهداف للفريق الريداوي بالدقيقة الثانية عشرة من الشوط الأول، وبعدها بـ 8 دقائق أضاف المغربي كريم البركاوي الهدف الثاني من ركلة جزاء.

ووسط تراجع غير مبرر من فريق أبها، تمكن الفريق الريداوي من إضافة الهدف الثالث عبر البركاوي بالدقيقة السادسة والعشرين.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم الرائد على أبها بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول نادي أبها في أكثر من مناسبة تقليص الفارق وإضافة الهدف الأول، ولكن دون فائدة في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي الفريق الريداوي.

ترتيب الفريقين في الدوري

ولم تتغير نتيجة المباراة، ليفوز الفريق الريداوي بثلاثية دون مقابل ويرفع رصيده إلى 22 نقطة بالمركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، أما أبها فتجمد رصيده عند 24 نقطة بالمركز الحادي عشر.

يذكر أن الوحدة سيلاقي التعاون بعد قليل بالجولة الـ20 من الدوري، وتُختتم مباريات اليوم في الجولة بقمة بين الأهلي والشباب تنطلق في الثامنة والنصف وخمس دقائق من مساء اليوم.

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