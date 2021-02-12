دوري محمد بن سلمان : الشباب يُعاني ضد النصر آخر 9 مباريات

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة النصر ضد الشباب ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نظرًا للمستوى المميز الذي ظهر عليه الفريقين خلال الجولات الأخيرة.

الشباب يُعاني ضد النصر

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تراجع النتائج ضد النصر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال آخر 9 مواجهات، ما يزيد من صعوبة المواجهة المقبلة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تحقيق الفوز على الليوث 6 مرات، وخيم التعادل على نتيجة مباراتين، وتمكن الشباب من الانتصار في مواجهة واحدة فقط، كانت في الدور الأول هذا الموسم، حينما فاز بهدفين مقابل هدف.

ويسير الليوث بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويطمح لخطف نقاط مباراة النصر لزيادة الفارق مع منافسيه والاحتفاظ بصدارة الترتيب، فيما يسعى العالمي لتحقيق الفوز بعد تحسن الأداء في الفترة الماضية وتحقيقه لانتصارات متتالية.

الليوث يواجه النصر في الجولة الـ18

ويلعب النصر ضد الشباب على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السادس بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يتصدر الليوث الترتيب بـ35 نقطة.







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