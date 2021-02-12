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دوري محمد بن سلمان : الشباب يُعاني ضد النصر آخر 9 مباريات
قبل مواجهتهما المرتقبة في الجولة الـ18

دوري محمد بن سلمان : الشباب يُعاني ضد النصر آخر 9 مباريات

2021/02/12
الساعة 12:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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دوري محمد بن سلمان : الشباب يُعاني ضد النصر آخر 9 مباريات جانب من مباراة سابقة - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 الشباب يُعاني ضد النصر
1.1 الليوث يواجه النصر في الجولة الـ18

تترقب الجماهير مباراة النصر ضد الشباب ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نظرًا للمستوى المميز الذي ظهر عليه الفريقين خلال الجولات الأخيرة.

الشباب يُعاني ضد النصر

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تراجع النتائج ضد النصر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال آخر 9 مواجهات، ما يزيد من صعوبة المواجهة المقبلة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تحقيق الفوز على الليوث 6 مرات، وخيم التعادل على نتيجة مباراتين، وتمكن الشباب من الانتصار في مواجهة واحدة فقط، كانت في الدور الأول هذا الموسم، حينما فاز بهدفين مقابل هدف.

ويسير الليوث بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويطمح لخطف نقاط مباراة النصر لزيادة الفارق مع منافسيه والاحتفاظ بصدارة الترتيب، فيما يسعى العالمي لتحقيق الفوز بعد تحسن الأداء في الفترة الماضية وتحقيقه لانتصارات متتالية.

النصر ضد الشباب
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الليوث يواجه النصر في الجولة الـ18

ويلعب النصر ضد الشباب على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السادس بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يتصدر الليوث الترتيب بـ35 نقطة.

نادي الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl

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