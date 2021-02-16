دوري محمد بن سلمان.. النصر الأكثر حصولًا وإهدارًا لركلات الجزاء

المواطن - مروة نبيل

يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأكثر حصولًا على ركلات الجزاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق منافسات الجولة الـ19.

ركلات الجزاء في دوري محمد بن سلمان

وشهدت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين احتساب 66 ركلة جزاء خلال الـ18 جولة الماضية، ويأتي النصر في الصدارة برصيد 10 ركلات، وذلك وفقًا لحساب “دوري بلس” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ويتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا لركلات الجزاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجم فريق القادسية، حسن العمري، مهاجم نادي الاتفاق، فيليب كيش، ونجم فريق ضمك، إيميليو زيلايا برصيد 6 ركلات لكل منهم.

أكثر الفرق حصولًا على ركلات جزاء

وحصل النصر على 10 ركلات جزاء، وأهدر 5 منها، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بـ8 ركلات، ونجح في تسجيلها جميعًا، ثم الاتفاق والقادسية برصيد 7 ركلات، وسجل الفريقان الركلات بنجاح.

واحتسب لفريق الفتح 7 ركلات جزاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأهدر ركلة واحدة، ثم الهلال بـ5 ركلات وسجلها جميعًا، فيما حصل الفيصلي على 5 ركلات أيضًا، ولكنه أضاع واحدة، واُحتسب 4 ركلات لفريقي الوحدة والشباب، ونجحوا في تحويلها إلى أهداف.

وأضاع فريقا الأهلي والرائد ركلة جزاء واحدة ونجحوا في تسجيل 3 أخرى، وحصل أبها على 3 ركلات وأحرز واحدة فقط، فيما سجل الباطن ركلتين وأهدر أخرى، وتمكن الاتحاد والعين من تسجيل 3 أهداف من الركلات التي احتسبت لهم، وسجل التعاون ركلة وأضاع أخرى.

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