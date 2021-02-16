دوري محمد بن سلمان .. انطلاق الجولة الـ19 بـ4 مباريات غدًا

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الأربعاء، بـ4 مواجهات قوية.

مباريات الغد في الجولة الـ19

ويلعب الرائد ضد الوحدة عند الساعة 3:55 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، ويسعى الفريق الريداوي لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة في الجولتين الماضيتين، فيما يطمح فرسان مكة لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحل الباطن ضيفًا على أبها عند الساعة 4:05 مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويسعى الفريق الأبهاوي لتعويض الخسارة في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يطمح السماوي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

ويستضيف الشباب فريق الفتح عند الساعة 6:25 مساءً على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ويدخل الليوث المباراة بهدف تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يسعى النموذجي لمواصلة نتائجه الإيجابية.

وتُختتم مباريات الغد بمواجهة الأهلي ضد العين عند الساعة 8:20 مساءً على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويطمح الراقي لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع الشباب، فيما يسعى الفريق العيناوي لاستعادة نغمة الانتصارات.

ترتيب دوري محمد بن سلمان قبل الجولة الـ19

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق منافسات الجولة الـ19، كالتالي؛ الشباب يتصدر برصيد 38 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي الوصيف، ثم الهلال برصيد 33 نقطة، يليه الاتحاد بـ29 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الخامس برصيد 27 نقطة، ثم التعاون بـ25 نقطة بالتساوي مع النصر والقادسية، وحل الوحدة تاسعًا برصيد 24 نقطة، متساويًا مع أبها، ويتواجد الفتح في المركز الـ11 برصيد 22 نقطة.

ويتواجد الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع الباطن، ثم الرائد بـ19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ضمك، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.

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