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دوري محمد بن سلمان : الوحدة يتقدم على الفيصلي بالشوط الأول
ضمن منافسات الجولة الـ18

دوري محمد بن سلمان : الوحدة يتقدم على الفيصلي بالشوط الأول

2021/02/12
الساعة 4:52 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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دوري محمد بن سلمان : الوحدة يتقدم على الفيصلي بالشوط الأول نياكاتي - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 الوحدة يتقدم على الفيصلي
1.1 الفريقان في دوري محمد بن سلمان

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم فرسان مكة بهدف دون رد.

 

الوحدة يتقدم على الفيصلي

وبدأت مباراة الفيصلي ضد الوحدة المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وضغط فرسان مكة منذ البداية ونجح في الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 12.

وسدد يوسف نياكاتي ركلة الجزاء بنجاح ليمنح فريقه التقدم مبكرًا، واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد وسط دفاع منظم، لينتهي الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد الوحدة بتقدم فرسان مكة بهدف نظيف.

نجم الوحدة يوسف نياكاتي
نياكاتي – المصدر @SPL

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي الشوط الثاني بشكل ضاغط أملًا في تسجيل التعادل والبحث عن هدف التقدم، لخطف الثلاث نقاط، فيما سيعمل فرسان مكة على الحفاظ على نظافة الشباك ومحاولة تعزيز تقدمهم بهدف ثان.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل عنابي سدير المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة عن فرسان مكة صاحب المركز العاشر.


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