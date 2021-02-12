دوري محمد بن سلمان : الوحدة يتقدم على الفيصلي بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم فرسان مكة بهدف دون رد.

د12’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@alwehdaclub1⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق يوسف نياكاتي#الفيصلي_الوحدة pic.twitter.com/IA4yDxV93D — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 12, 2021

الوحدة يتقدم على الفيصلي

وبدأت مباراة الفيصلي ضد الوحدة المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وضغط فرسان مكة منذ البداية ونجح في الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 12.

وسدد يوسف نياكاتي ركلة الجزاء بنجاح ليمنح فريقه التقدم مبكرًا، واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد وسط دفاع منظم، لينتهي الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد الوحدة بتقدم فرسان مكة بهدف نظيف.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي الشوط الثاني بشكل ضاغط أملًا في تسجيل التعادل والبحث عن هدف التقدم، لخطف الثلاث نقاط، فيما سيعمل فرسان مكة على الحفاظ على نظافة الشباك ومحاولة تعزيز تقدمهم بهدف ثان.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل عنابي سدير المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة عن فرسان مكة صاحب المركز العاشر.







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