دوري محمد بن سلمان : تشكيل مباراة القادسية ضد النصر

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان التونسي يوسف المناعي والكرواتي ألين هورفات، عن تشكيلة مباراة القادسية ضد النصر المقرر انطلاقها، بعد قليل، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

القادسية ضد النصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية ضد النصر على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة القادسية ضد النصر اليوم، يحتل العالمي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، بالتساوي مع الفريق القدساوي صاحب المركز الثامن.

تشكيلة مباراة اليوم

وجاءت تشكيلة أصحاب الأرض في مباراة القادسية ضد النصر اليوم، كالتالي؛ فيصل مسرحي، حمد اليامي، أوروس فيتاس، ريس وليامز، إبراهيم الشعيل، إدسون داكروز، نايف هزازي، حسن العمري، كارلويس أندريا، ستانلي وليك جيمس.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في مباراة اليوم، محمد الواكد، فارس عايدي، عبدالرحمن السفري، أنس زباني، خليفة الدوسري، نواف العزيزي، حسين النظار، حسن أبو شرارة ووليد الشنقيطي.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل العالمي في مباراة القادسية ضد النصر اليوم كالتالي؛ براد جونز، أسامة الخلف، عبدالإله العمري، علي لاجامي، عبدالعزيز العلاوي، بيتروس، علي الحسن، خالد الغنام، أيمن يحيى، بيتي مارتينيز وعبدالرزاق حمدالله.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مباراة اليوم كل من؛ وليد عبدالله، رائد الغامدي، عبدالله مادو، سامي النجعي، عبدالمجيد الصليهم، عبدالفتاح عسيري، مختار علي، فراس البريكان ومحمد مران.

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