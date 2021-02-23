دوري محمد بن سلمان : غوميز ينفرد برقم مميز

المواطن - مروة نبيل

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يسير الفرنسي بافيتيمبي غوميز بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

غوميز يُحقق رقمًا مميزًا

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر “تويتر”، إلى أن غوميز لمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم 108 مرات، أكثر من نجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة بـ107 مرات خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وينفرد بافيتيمبي غوميز بصدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي برصيد 14 هدفًا، ويطمح المهاجم الفرنسي لمواصلة هز الشباك، أملًا في التتويج بلقب الهداف.

ديربي الرياض اليوم

ومن المقرر أن يُقام ديربي الرياض عند الساعة 8:35 مساء اليوم على ملعب “مرسول بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح كل منهما لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

وقبل ديربي اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الهلال في المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

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