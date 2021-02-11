سرور يطالب النصراويين بدعم عبدالفتاح عسيري

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور رسالة دعم إلى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، عبدالفتاح عسيري بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

سرور يدعم عبدالفتاح عسيري

ونشر سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للنجم عبدالفتاح عسيري، وعلق قائلًا: “كثرت معاودة الإصابة تحبط اللاعب كثيرًا، ولا يعود بعدها اللاعب إلا بدعم وتشجيع الجماهير.. اللاعب بشر والإصابة قدر”.

وتابع قائلًا: “إن كان اللاعب يسمع في وقتها من البعض يقول لا فائدة من لاعب دائماً يصاب، وكإن ما حصل ليس قدر.. إخواني لنكن مع نجمنا فتاح حتى يعود وينهض ولا نكون سبب في زيادة آلامه.. أنا أحب هذا النجم”.

ويُعاني عسيري من تمزق في الساق، حيث تعرض لنفس الإصابة 3 مرات، الأولى أمام بيرسبوليس الإيراني، 3 أكتوبر، قبل أن تتجدد بعد أسبوع ضد الأهلي في نصف نهائي كأس الملك، وأُصيب مجددًا أمام الباطن، ديسمبر الماضي.

وعاد عبدالفتاح عسيري إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة الماضية، وأصبح جاهزًا بدنيًا وفنيًا من أجل المشاركة في المباريات، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الكرواتي ألين هورفات.

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الجولات الأخيرة، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة.







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