ماركو مارين: طريقتي تتناسب مع الرائد

المواطن - مروة نبيل

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أكد نجم نادي الرائد، الألماني ماركو مارين أن طريقة لعب الفريق بقيادة بيسنيك هاسي تُناسبه جيدًا، الأمر الذي دفعه للموافقة على الانضمام إلى صفوفه قادمًا من الأهلي.

تصريح لاعب الرائد ماركو مارين بعد نهاية المباراة :#أبها_الرائد pic.twitter.com/rDS0UXUgND — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 22, 2021

مارين يُشيد بإمكانيات الرائد:

وقال ماركو مارين: “طريقة لعب الأهلي مختلفة عن الرائد وطريقتي تتناسب جدًّا مع الفريق الريداوي، لأن تكتيك المدير الفني هاسي هجومي، وهو مدرب كبير ومهم في مسيرتي الكروية”.

وتابع خلال تصريحات لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “هاسي ساعدني كثيرًا في السابق، ورغبت باللعب معه وشكره على ما فعله معي، وسعيد بالعمل تحت قيادته من جديد وكذلك بتمثيل الرائد“.

وأضاف ماركو مارين: “أعلم أن الرائد ليس كالأهلي تاريخيًّا وجماهيريًّا، لكن تكتيكه الهجومي والضغط العالي الذي يمارسه داخل الملعب في منطقة الخصم، يناسبني جدًّا، وهذا قادني للموافقة على عرضه، إضافة إلى وجود المدرب هاسي”.

مارين يُشيد بالفوز على أبها:

وأشاد ماركو مارين بالفوز على أبها بثلاثية دون رد اليوم ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعلق قائلًا: “حققنا 3 نقاط مهمة للغاية اليوم؛ لأن النتائج لم تخدمنا في المباريات الماضية، رغم أننا لعبنا جيدًا”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “واليوم لعبنا مباراة جيدة في مجملها وطبقنا تعليمات المدرب وكانت بدايتنا مميزة بتسجيل 3 أهداف، واستحققنا الانتصار.. سعداء بالأداء أمام أبها، ونسعى للتقدم أكثر في جدول الترتيب”.

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