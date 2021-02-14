مدرب ضمك : استحققنا الفوز وفرصنا كانت أخطر

المواطن - مروة نبيل

أعرب مدرب فريق ضمك، كرشمير ريزيتش، عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مؤكدًا أن فرص فريقه كانت أخطر.

كرشمير ريزتش – مدرب #ضمك :

سعيد بهذا الفوز و أعدينا خطتنا في أن نكون في نصف ملعبنا و نرتد على الهلال ببعض الهجمات، و كان لدينا فرص أخطر من الهلال.#ضمك_الهلال pic.twitter.com/BMmIlhvn8C — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 14, 2021

مدرب ضمك يؤكد تفوق فريقه على الهلال:

وقال ريزيتش: “اعتمدنا في خطتنا على الدفاع، والقيام بالهجمات المرتدة واستغلال المساحات.. سنحت لنا فرص أخطر من الهلال، واستحققنا حصد الثلاث نقاط”.

وتابع خلال تصريحات لـ”القنوات الرياضية السعودية”، قائلًا: “تنتظرنا مباراتان مهمتان خارج ملعبنا، وسنسعى لحصد الانتصار فيهما، لأننا ما زلنا في مؤخرة الترتيب”.

وعن سبب غياب مازن أبو شرارة عن مباراة ضمك ضد الهلال، قال ريزيتش: “أريد القتال مع اللاعبين، الذين يرغبون في بذل كل ما في وسعهم من أجل الفريق.. ومازن لم يظهر الاحترافية الكاملة حاليًّا، وغابت عنه الطاقة الإيجابية”.

وتابع: “هو متوقف عن التمرين مع الفريق، وإذا عدل هذه السلوكيات سينضم لزملائه مجددًا.. وكان هناك تحضير معنوي وذهني كبير للاعبين، على مدار الأسبوع قبل هذه المباراة، وكمدرب محترف يجب أن أتعامل مع الضغوط والشائعات”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “كل ما جرى تداوله، عن كون مباراة اليوم الأخيرة لي، لم يؤثر في ولم ألتفت له.. تركيزي الكامل مع الفريق، ومستمر في أداء عملي باحترافية كاملة، ولست نادما على أي شيء قدمته للنادي.. وإذا كنت سأستمر أو أرحل، هذا سؤال تجيب عنه الإدارة”.

الهلال يخسر بهدف:

ولعب ضمك ضد الهلال اليوم على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في ختام منافسات الجولة الـ18 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح فارس الجنوب في تحقيق فوز تاريخي بهدف دون رد.

وتسببت خسارة اليوم في ابتعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن المركز الثاني بجدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ليستمر في تقديم المستوى المتذبذب بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو خلال الفترة الأخيرة.

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