من المتفوق بين حمدالله وجوميز قبل الديربي ؟

المواطن - محمد سمعه

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أظهر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز نجم الهلال، تفوقًا كبيرًا في الأرقام على المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر، وذلك قبل انطلاق ديربي الرياض بين الفريقين غدًا الثلاثاء.

أرقام حمدالله مقارنة مع جوميز

وخلال الموسم الحالي بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبعد مرور 19 جولة لعب النجم المغربي مع النصر 9 مباريات من أصل 19 محرزًا 3 أهداف فقط، وصنع هدفًا واحدًا ومرر 11 تمريرة حاسمة لزملائه وحصل على ركلتي جزاء، وصنع 8 محاولات ناجحة كمراوغة.

أما اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز، فشارك في 19 لقاءً من أصل 19، وسجل 14 هدفًا وصنع 4 أهداف لزملائه في الهلال بالإضافة لصناعته 14 تمريرة حاسمة لزملائه وصنع 10 مراوغات ناجحة، لتُظهر الأرقام تفوقًا كبيرًا للمهاجم الفرنسي على اللاعب المغربي حمدالله.

تشكيل ديربي النصر والهلال

وسيكون التشكيل المتوقع للديربي بالنسبة لفريق الهلال مكونًا من: “الوطيان، البريك، جحفلي، علي البليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، كويلار، جيوفنكو، كاريلو، سالم الدوسري، بافيتيمبي جوميز”.

أما التشكيل المتوقع لـ النصر فسيكون مكونًا من: “برادلي جونز، لاجامي، عبدالإله العمري، العلاوي، أسامة الخلف، علي الحسن، بيتروس، أيمن يحيى، خالد الغنام، بيتي مارتينيز، رائد الغامدي”.

ويرغب العالمي في تحقيق الفوز، وذلك بعد الخسارة في آخر جولتين دوريًا من فريقي الشباب والقادسية، أما الهلال فيود تحت قيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي تحقيق الفوز من أجل الوصول للنقطة رقم 39 والمنافسة على صدارة الدوري.

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