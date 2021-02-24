نجم نادي الهلال السابق ينتقد إدارة الزعيم

المواطن - مروة نبيل

اسمع الخبر

انتقد نجم نادي الهلال السابق، فيصل أبو اثنين، مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد خسارة ديربي الرياض ضد النصر.

ولعب النصر ضد الهلال بالأمس على ملعب “مرسول بارك”، في ختام منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتمكن العالمي من حسم ديربي الرياض لصالحه بهدف دون رد سجله الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

انتقادات لإدارة نادي الهلال واللاعبين

وقال أبو اثنين عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كيف لإدارة نادي الهلال أن تزج بمدرب الفئات السنية لتدريب الفريق وهو لا يعرف طبيعة الدوري ولا مستوى الفريق ولا لاعبيه؟”.

وتابع نجم نادي الهلال السابق قائلًا: “كان الأجدر بهم تجهيز مدرب يكون مهيأ للحالات الطارئة كما هو الآن والاستعانة به وقت الحاجة لكي يستمر الفريق بدون خلل..!.. وكيف سيتقبل الصغار مدربهم بعد أن يفشل؟”.

سهولة استفزاز لاعبي الهلال

وعن المشادات التي حدثت في ديربي الرياض، علق أبو اثنين قائلًا: “ما يحدث في نادي الهلال حاليًا مسؤولية لاعبيه وإدارته لأنه من السهل استفزازهم وإخراجهم عن تركيز المباراة والتفرغ للرد على سفاهة بيتروس..!”.

وواصل نجم نادي النصر تغريداته قائلًا: “الاحترافية تجاهل كل الاستفزازات داخل الملعب والتركيز على المباراة والفوز بها واللعب كفريق واحد..!! ما شاهدناه الشوط الثاني فريق متباعد وغير متناغم..!”.

وكان عدد من النقاد قد أكدوا أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي بيتروس نجح في إخراج لاعبي الهلال عن تركيزهم خلال ديربي الرياض، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر







شارك الخبر