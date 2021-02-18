هالاند يكشف سر ثنائيته مع دورتموند

المواطن - مروة نبيل

تألق إيرلينج هالاند بشكل لافت مع فريقه بوروسيا دورتموند ضد إشبيلية الإسباني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ونجح في تسجيل ثنائية.

إشبيلية ضد دورتموند

ولعب إشبيلية ضد دورتموند على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ونجح الفريق الألماني في تحقيق فوز هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يلعب إشبيلية ضد دورتموند على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في التاسع من شهر مارس المقبل، ويطمح الفريق الألماني لتكرار الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

هالاند يكشف سر ثنائيته

وقال هالاند صاحب الـ20 عامًا: “كان من الجيد تسجيل الهدفين، أحب دوري أبطال أوروبا وعندما شاهدت مبابي يسجل ثلاثية منحني الحافز لشكره.. أحرز بعض الأهداف الجميلة وتعززت معنوياتي بما فعله”.

وتابع هالاند تصريحاته بشأن مباراة إشبيلية ضد دورتموند قائلًا: “أحرزنا ثلاثة أهداف خارج ملعبنا وهذا مهم لكن يجب أن نهاجم في أرضنا أمام إشبيلية للاستمرار في دوري أبطال أوروبا”.

وعن الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه، علق المهاجم النرويجي قائلًا: “من الجيد أن يرغب أحد في ضمك”.

ورفع هالاند رصيده إلى 18 هدفًا خلال 13 مباراة خاضها ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، وأصبح في طريقه لتجاوز نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي كأكثر لاعب أحرز أهدافًا في البطولة قبل بلوغه 21 عامًا.

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