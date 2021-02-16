هل يتقدم النصر بشكوى ضد سيبا؟

المواطن - مروة نبيل

طالب الإعلامي الرياضي خالد الشعلان إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، بتقديم شكوى رسمية ضد نجم فريق الشباب، البرازيلي سيبا.

مطالبة بتقديم شكوى ضد سيبا:

وعلق الشعلان عن عقوبة إيقاف المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، حسين عبدالغني قائلًا: “مثلما توقعت فإن رئيس لجنة الانضباط لجأ للإجراءات الوقتية وأوقف الأطراف لمدة لا تزيد عن 30 يومًا”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ولكن هذا الإيقاف المؤقت سيضر النصر أكثر من الشباب، لذا من حق النصر تقديم استئناف خلال يومين ضد التدابير الوقتية وفقًا للمادة 135”.

وأضاف: “الأمر المنقوص في القرار الوقتي هذا هو عدم التطرق للاعب سيبا ولذا [يجب] على إدارة النصر أو حسين عبدالغني تحرير شكوى ضدَّه، والمُطالبة بنظرها وفق المادتين 133/ 2/ 6 و133/ 3من لائحة الانضباط”.

وكان سيبا قد دخل في مشادة مع حسين عبدالغني بعد مباراة النصر والشباب الماضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الليوث برباعية دون رد، وأكد أن إداري النصر وجه إليه ألفاظ عنصرية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الانضباط تُعاقب حسين عبدالغني والبلطان:

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، حسين عبدالغني بشكل مؤقت عن مرافقة الفريق الأول، وحرمان رئيس نادي الشباب، خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات لـ15 يومًا.

ولفتت لجنة الانضباط والأخلاق في بيانها إلى أن العقوبات الموقعة وفقًا للمادتين 149 و152 من اللائحة، وذلك في قرار قابل للاستئناف، لحين إكمال التحقيقات والاستماع لجميع الأطراف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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