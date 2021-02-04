4 مباريات للأهلي ترسم خطة كاريلي في الديربي

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بأفضل شكل ممكن لديربي جدة ضد الأهلي المقرر إقامته، مساء يوم غد الخميس.

كاريلي يُحدد خطة الديربي

واجتمع كاريلي بلاعبي الاتحاد في غرفة الملابس قبل انطلاق الحصة التدريبية، مساء أمس الثلاثاء، وعرض خلال الاجتماع المغلق بعض اللقطات المرئية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ لتحديد نقاط القوة والضعف.

وقام كاريلي بعرض لقطات من آخر 4 مباريات خاضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تتضح فيها طريقة اللعب الخاصة به، بالإضافة إلى التنوع في الهجمات وكيفية بدايتها، بجانب طريق لعب بعض لاعبيه، وذلك وفقًا لـ”الاقتصادية”.

ومن المنتظر أن يجري المدرب البرازيلي أكثر من تغيير في صفوف الاتحاد عن القائمة التي خاضت مباراة الفتح الماضية، أبرزها الدفع بالثنائي عبدالإله المالكي وحمدان الشمراني بدلًا البرازيلي برونو هنريكي ومهند الشنقيطي.

ديربي جدة غدًا

وستُقام مباراة الأهلي ضد الاتحاد، مساء يوم غد الخميس، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويدخل الفريقان المواجهة بهدف تحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

وقبل ديربي جدة غدًا، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.







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