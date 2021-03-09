أمريكا تجيز نزع الكمامة بعد تلقي جرعتي لقاح كورونا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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بدأت السلطات الصحية في أمريكا، تخفيف بعض القيود مع تسارع وتيرة حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، وتراجع أعداد الإصابات والوفيات، ومن ضمن أبرز التوصيات إجازة عدم ارتداء الكمامات بعد تلقي اللقاح.

وأصدر مسؤولو الصحة الفيدراليون توجيهات تمنح الأمريكيين الذين حصلوا على جرعتي اللقاح مزيدًا من حرية التواصل الاجتماعي والمشاركة في الأنشطة اليومية الروتينية، في لمحة تمنح أملًا بعودة الحياة الطبيعية بحسب صحيفة واشنطن بوست.

عدم ارتداء الكمامة

وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة CDC، إن الأشخاص الذين مر أسبوعان على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح يمكنهم إجراء زيارات منزلية لأفراد أسرة واحدة غير ملقحين دون ارتداء الكمامة، وهو ما سيمنح العديد من كبار السن فرصة لزيارة أبنائهم وأحفادهم غير الملقحين، الذين يعيشون بالقرب منهم، لأول مرة منذ عام.

منع السفر

ومع ذلك فإن تلك التوجيهات لا تشجع على الزيارات التي تعتمد على السفر لمسافات طويلة، حيث يواصل المسؤولون عدم التشجيع على ذلك لأنه في كل مرة تحدث فيها زيادة في السفر، تقابلها زيادة في أعداد الحالات والأخطر بالإضافة إلى تحور الفيروس، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وأظهر تحليل أجرته وكالة رويترز، لبيانات الولايات والمقاطعات والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الولايات المتحدة سجلت تراجعًا نسبته 12% في حالات كورونا الجديدة الأسبوع الماضي، في حين تسارعت وتيرة التطعيمات إلى عدد جرعات قياسي بلغ 2.2 مليون يوميًا.

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