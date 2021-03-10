أمين الناصر يتصدر أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021

المواطن - الرياض

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تصدر المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021.

وبحسب مجلس فوربس، شهد قطاع الأعمال في المنطقة تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، على مستوى الشركات والهيئات الحكومية، كذلك الشركات العائلية والجهات التنظيمية. حيث شهدت هذه المؤسسات عمليات إعادة هيكلة، وما يعرف بالتخصيص، لتتحول طريقة إدارتها إلى نماذج تشبه الشركات الخاصة. خير مثال على ذلك، شركة أرامكو السعودية، التي كانت ومازالت على رأس أكبر الشركات في العالم، إلا أن عملياتها التشغيلية وأعمالها المالية، لم تكن معلنة للعامة حتى عملية الاكتتاب العام والأولي لعملاق صناعة النفط العالمي في عام 2019. أما اليوم بوصفها شركة عامة مدرجة في سوق المال السعودية (تداول) فتفصح عن نتائج أعمالها دوريًا كل 3 أشهر.

وقد أدى هذا التحول في مسار الشركات الحكومية، إلى زيادة معايير حوكمة الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فزاد ذلك من المسؤوليات والمهام التي يتحملها الرؤساء التنفيذيون لعدد كبير من الشركات في المنطقة.

الدمج وإعادة الهيكلة:

كما أسهمت عمليات الدمج وإعادة هيكلة القطاع الحكومي، بإظهار ركائز القيمة والمنفعة للقطاع العام. ومثال ذلك: جمعت “أسياد” 3 موانئ ومناطق حرة في سلطنة عمان، ضمن أصول أخرى، لتعظيم العوائد المالية، وتوسيع الأثر الاقتصادي للاستثمارات اللوجستية الحكومية. وأطلقت “أدنوك” ذراع التوزيع الخاص بها في سوق المال، فنجحت في جمع السيولة، من خلال تخفيض حصتها في أصول أخرى مثل خطوط الأنابيب.

على صعيد آخر، أصبحت الشركات العائلية اليوم أكثر انفتاحًا عما كانت عليه في السابق، إذ اتسمت حينها بالانغلاق وانخفاض مستويات الإفصاح. بل إن بعضها أدرجت في سوق المال، فشهدنا خلال العام الماضي الاكتتاب العام الأولي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ومجموعة بن داود القابضة، في سوق المال السعودية (تداول). وعلى الرغم من أن حصص الأغلبية في هذه الشركات لا تزال مملوكة من قبل أفراد العائلة، إلا أن الإدراج في سوق المال يحسن من مستويات الشفافية والمسؤولية، تجاه صغار المستثمرين في تلك المؤسسات، فضلاً عن التزام تلك المجموعات بقواعد الحوكمة.

لاحظنا أيضاً اتجاه عدد من الشركات العائلية الضخمة في المنطقة، لتعيين رؤساء تنفيذيين من خارج العائلة. وحتى الرؤساء التنفيذيون للشركات المملوكة للحكومة مثل: مركز دبي المالي العالمي، أو مطارات دبي، أصبحوا معنيين بخطط النمو والتوسع لشركاتهم، في إطار الخطط الاستراتيجية لاقتصادات الدول.

في إطار ذلك، عملت فوربس على إعداد قائمة “أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021” التي تضم قيادات تنفيذية تمثل أهم المؤسسات التي تسهم في مسيرة نمو اقتصادات الشرق الأوسط.

أمين الناصر:

وبحسب فوربس، يقود أمين الناصر أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، وتبلغ قيمتها السوقية 1.8 تريليون دولار.

وفي يونيو 2020 أشرف الناصر على عملية الاستحواذ على %70 من شركة سابك مقابل 69.1 مليار دولار، حيث تسعى الشركة إلى تعزيز وجودها في قطاعي التكرير والكيماويات.

في حين لدى الناصر مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 3 عقود، حيث شغل مناصب قيادية عدة في الشركة، ليدير اليوم قوة عاملة تضم نحو 79 ألف موظف. أما في عهده فقد أدرجت أرامكو في سوق المال السعودية- تداول في ديسمبر 2019.

كما بلغ صافي أرباح الشركة 35 مليار دولار خلال 9 أشهر من بداية عام 2020.

ويمكن الاطلاع على القائمة من هنا.

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