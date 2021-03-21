أول تعليق من صفوان السويكت بعد إبعاده

المواطن - مروة نبيل

علق صفوان السويكت على إبعاده عن رئاسة مجلس إدارة نادي النصر رسميًّا، بطريقته الخاصة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

صفوان السويكت يُعلق على إبعاده:

وفي أول تعليق على قرار وزارة الرياضة، قام صفوان السويكت بتعديل الملف التعريفي في حسابه الخاص على “تويتر”، حيث كان يُشير إلى رئاسته لنادي النصر، وكتب بدلًا منه الآية الكريمة: {والله يعلم وأنتم لا تعلمون}.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت اليوم عن حل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة السويكت؛ نظرًا لارتكابه عددًا من المخالفات الجسيمة، وتم تكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور في العالمي خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الرياضة بعد ذلك عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر، اعتبارًا من يوم غد الاثنين.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بريقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في الفوز على نظيره الباطن بالأمس في الجولة الـ24 بسباعية دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 36 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك الخبر







شارك الخبر