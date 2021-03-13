إمكانية لتأجيل ديربي الهلال والشباب بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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تحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية تأجيل مباراة الهلال والشباب بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتُقام قبل عيد الفطر المبارك خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر في الأساس إقامة الديربي بين الفريقين يوم 17 أبريل المقبل بالجولة الـ26، أي بعد يومين من انطلاق منافسات دور المجموعات لأندية الغرب بدوري أبطال آسيا.

سبب وجود إمكانية للتأجيل

وكشف الإعلامي وليد الفراج في برنامجه “الدوري مع وليد” أن لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد تؤجل ديربي الهلال ضد الشباب ليُقام قبل قدوم عيد الفطر المبارك في موعد يُحدد بوقت لاحق، ولن يُقام يوم 17 أبريل بسبب ضغط مباريات دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن الهلال حاليًا يحتل صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة بعد الفوز على الوحدة بالجولة الـ23، أما الشباب فكان تعثر بالخسارة ضد الاتحاد بنتيجة هدفين لهدف.

نتيجة ديربي الهلال والشباب بالدور الأول

يذكر أن ديربي الهلال والشباب في الدور الأول من دوري محمد بن سلمان للمحترفين كان انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، في مباراة أُقيمت على ملعب “الملز” في الرياض.

ونجح الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال، في رفع رصيده إلى 18 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتصدر قائمة الهدافين بعد مرور 23 جولة، وبفارق 3 أهداف عن نجم نادي الباطن، فابيو أبرو والذي غاب عن هز الشباك في مباراة الفتح، التي خسرها فريقه بثنائية.

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