اكتشاف سلالة جديدة لـ فيروس كورونا في بريطانيا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت صحيفة The Mirror البريطانية، إنه تم التعرف على سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، موضحة أن لها طفرة متغيرات مشتركة مع السلالتين، الجنوب إفريقية والبرازيلية.

وتوجد حتى الآن في بريطانيا 16 حالة معروفة من السلالة الجديدة، تم عزلها، ويجري تعقب الاتصالات الاجتماعية لأصحابها.

تطورات برنامج التطعيم في بريطانيا

وأعلن في وقت سابق أن الحكومة البريطانية تعتزم هذا العام تخصيص مبلغ إضافي قدره 2.2 مليار دولار، لتنفيذ برنامج التطعيم الشامل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد قدم في 22 فبراير الماضي خطة الحكومة لإزالة القيود المفروضة فيما يتعلق بعدوى فيروس كورونا في البلاد على أربع مراحل.

وسيتم في إطار المرحلة الأولى من هذه الخطة افتتاح المدارس اعتبارًا من 8 مارس، وسيُسمح للأشخاص بالتواصل بشكل فردي في الحدائق والأماكن العامة الأخرى.

فيروس كورونا في بريطانيا

ويُذكر أن إصابات فيروس كورونا في بريطانيا وصلت إلى 4,201,358 شخصًا، وهو ما يجعلها في المركز الخامس على مستوى العالم من حيث معدل عدد الإصابات، وتوفى 124,025 شخصًا، بينما تعافى 3,096,564 شخصًا، وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 116,335,113 شخصًا وتوفي 2,583,636 شخصًا وبينما تعافى 91,979,972 شخصًا.

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