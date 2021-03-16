الأهلي بوابة النصر للتألق في كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

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يُعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على النادي الأهلي ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين قبل خوضه لمباريات كأس الملك، بمثابة الفأل الحسن على العالمي.

النصر ضد العين

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد العين عند الساعة 6:40 مساء اليوم على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك.

ويدخل العالمي مباراة النصر ضد العين اليوم بهدف مواصلة انتفاضته خلال المباريات الأخيرة، وتحقيق الفوز، فيما يسعى الفريق العيناوي لتحقيق مفاجأة بخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

فوز العالمي على الأهلي يمنحه التأهل في الكأس

ونجح العالمي في الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في آخر مواجهاته قبل لقاء العين اليوم، ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية، خاصة أنه دائمًا ما يفوز في مباريات الكأس بعد تجاوز الراقي.

وتمكن النصر من تجاوز النهضة ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الملك في 2017، بعد أيام من فوز على الأهلي في الجولة الـ19، وتغلب العالمي على الزلفي بهدفين ضمن منافسات دور الـ32 من الكأس موسم 2017/ 2018، عقب تفوقه على الراقي بنتيجة 3/1.

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