الترفيه تنفذ 295 زيارة تفتيشية وترصد 19 مخالفة للإجراءات الاحترازية

المواطن - الرياض

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نفذت الهيئة العامة للترفيه خلال الأسبوعين الماضيين 295 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت التجارية المرخصة من الهيئة، ورصدت على ضوء ذلك 19 مخالفة، بناء على القرار الصادر بتاريخ 4 فبراير الماضي، من وزارة الداخلية بإيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية، انطلاقًا مما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

توجيه بإيقاف الأنشطة الترفيهية

يأتي ذلك بعد أن وجهت الهيئة جميع المرخصين بإيقاف الأنشطة الترفيهية، حيث تم إرسال تعميم مفصل لكل منشأة يقضي بإيقاف نشاطها.

وتعمل الهيئة من خلال الإدارة العامة للتفتيش والالتزام بشكل مستمر على التأكد من قيام جميع المنشآت الواقعة تحت إشراف الهيئة والحاصلة على الترخيص منها، بالتأكد من تطبيق جميع القرارات والأنظمة الصادرة من الهيئة لتحقيق تجربة ترفيهية سعيدة وآمنة.

مستجدات كورونا في المملكة

في سياق متصل، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (375) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (336) حالة، كما تم تسجيل (4) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (378708) حالات، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (369,613) حالة.

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