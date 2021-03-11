التعاون يعلن رحيل كارتيرون رسميًا

المواطن - مروة نبيل

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أعلن نادي التعاون، قبل قليل، عن المدير الفني رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

كارتيرون يرحل عن التعاون

وأشار نادي التعاون في بيانه إلى أنه بناء على الاتفاق التي تم بين الإدارة وباتريس كارتيرون فقد تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، وتم تقديم الشكر له على ما قدمه طوال فترة قيادته الفريق الأول.

وتمنى مجلس إدارة نادي التعاون التوفيق والنجاح للمدير الفني الفرنسي في مسيرته المقبلة، موضحًا في البيان أن التأخر في الإعلان عن فك الارتباط تلبية لرغبة كارتيرون.

وكان نادي التعاون قد تعاقد مع كارتيرون لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في سبتمبر الماضي، بد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك المصري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير صحافية أن المدير الفني الفرنسي وصل إلى العاصمة القاهرة، اليوم الخميس، للاتفاق على تدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجددًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التعاون في دوري محمد بن سلمان

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الفوز على نظيره أبها، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة من 23 مباراة.

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